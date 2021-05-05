У Харкові збувача метадону посадили на 6 років

За підтримання публічного обвинувачення Київською окружною прокуратурою м. Харкова Київський районний суд м. Харкова визнав винним чоловіка у незаконному придбанні, зберіганні і збуті наркотичних засобів (ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України) та призначив покарання у виді позбавлення волі на 6 років та 1 місяць з конфіскацією майна та з позбавленням права керувати транспортним засобом на 1 рік.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, встановлено, що у квітні 2020 року раніше судимий 32-річний чоловік поклав згорток з метадоном, призначений для продажу, поблизу річки в районі вул. Краснодарської. Разом з цим, будучи наркозалежною особою, цей же чоловік зберігав при собі наркотичну речовину для особистого вживання.

Крім того, того ж дня зазначений чоловік розклав ще 5 згортків з метадоном по вул. Алуштинська, 47, після чого відправив оператору магазину координати розташування «закладок».

Під час судового розгляду обвинувачений спочатку свою вину не визнавав, але після надання прокурором письмових доказів та дослідження їх судом змінив свою позицію.

До набрання вироком законної сили стосовно чоловіка обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирок суду набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури