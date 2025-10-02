У Херсоні посадовців судитимуть за майже півмільйонну оборудку з дровами для ЗСУ

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовців квартирно-експлуатаційного відділу м. Херсон, через дії яких структура переплатила за дрова для військових понад 431 тис. грн. Обвинувальні акти скеровано до суду.

На початку 2024 року заступник начальника херсонського КЕВ та його підлеглий мали закупити дрова для опалення та приготування їжі для військових. Посадовці не шукали найвигіднішу пропозицію, а підлаштували тендерну документацію під «свою» підприємницю.

За вказівкою керівника, підлеглий вніс у документи неправдиві дані, щоб перемогла заздалегідь обрана пропозиція з економічно невигідною ціною.

На підставі сфальсифікованих документів було укладено договір на майже 2 мільйони гривень. Сума переплати склала понад 431 тисячу гривень.

Працівники ДБР у співпраці з ДСР Нацполіції викрили зловмисників.

Посадовцям інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Їм загрожує до шести років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснювала Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань