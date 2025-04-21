Білопільські поліцейські встановили покидька, який вчинив наругу над могилами (фото)
У селі Марківка Миколаївської селищної громади Сумського району було зафіксовано акт вандалізму – на місцевому кладовищі пошкоджено кілька надгробних плит. Про інцидент повідомили до поліції, після чого правоохоронці Білопілля розпочали розслідування.
В рамках відкритого кримінального провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів. Завдяки цьому вдалося встановити особу, причетну до злочину.
Як з’ясувалося, до пошкодження надгробних плит причетний 53-річний житель Сумського району. Свої дії чоловік пояснити не зміг. Мотиви вчинку наразі залишаються незрозумілими.
За процесуального керівництва прокуратури слідчі поліції вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Подальшу долю чоловіка вирішуватиме суд.
Поліція наголошує: наруга над могилами – це не лише злочин, а й акт глибокої неповаги до пам’яті померлих. Винні у таких діях нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.
Відділ комунікації поліції Сумської областіTweet