У Херсоні судитимуть чоловіка, який намагався збути гранату Ф-1

Херсонською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного чоловіка за фактом незаконного носіння, зберігання, придбання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської обласної прокуратури.

Ідеться про чоловіка, який у лютому поточного року був викритий правоохоронцями під час спроби збуту у середмісті Херсона складової частини оборонної осколкової ручної гранати «Ф-1» місцевому жителю.

Також під час затримання в ході огляду в нього виявили та вилучили тротилову шашку вагою 400 г.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

За вчинене чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

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