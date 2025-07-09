У Херсонській області дрон РФ влучив у подвір’я: загинув однорічний хлопчик

Армія країни агресора в середу, 9 липня, атакувала ударними дроном село Правдине Білозерської громади Херсонської області та влучила в подвірʼя приватного житлового будинку. Унаслідок цього однорічна дитина дістала важкі поранення та загинула на місці.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

За його словами, 64-річна місцева жителька, яка разом із дитиною перебувала у дворі, дістала закриту черепно-мозкову та вибухову травми й контузію. Фельдшери “швидкої” надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. // Дзеркало тижня