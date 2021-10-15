У Хмельницькій області 23-річна дівчина вбила чоловіка й намагалася спалити його тіло

Подія сталася в одному з сіл Кам’янець-Подільського району. Там в приватному будинку місцеві мешканці знайшли порізане тіло 60-річного чоловіка.



Про це повідомили в пресслужбі Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, слідчих дій та встановили, що до вчинення страшного злочину причетна 23-річна дівчина.

Попередньо з’ясовано, що раніше неодноразово судима фігурантка гостювала у потерпілого. Потім виникла сварка, а після – бійка, дівчина схопила ніж і нанесла декілька ударів. Зрозумівши, що господар не подає ознак життя, зловмисниця намагалася спалити тіло. Зрозумівши, що спроби не увінчаються успіхом, остання покинула місце вчинення злочину.

Наразі фігурантку затримано у порядку статті 208 КПК України, досудове розслідування триває. // Діло