У Хмельницькому 18-річному молодику оголосили підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

Потерпілий зробив компанії юнаків зауваження, у відповідь на що підозрюваний декілька разів вдарив чоловіка. Той упав і отримав серйозну травму голови.

Подія сталася 25 червня близько 18:00 години в одному із торговельно-розважальних центрів Хмельницького. 40-річний хмельничанин зробив зауваження двом юнакам, які голосно лаялись. Один із них декілька разів вдарив чоловіка, внаслідок чого останній упав і отримав серйозну травму голови. Потерпілого госпіталізували в нейрохірургічне відділення Хмельницької обласної лікарні.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає альтернативні покарання, найсуворіше з яких — до 2 років ув’язнення.

Затриманому вже оголосили про підозру. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області