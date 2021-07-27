У Хмельницькому групу осіб судитимуть за вимагання 100 000 гривень

Аби змусити місцевого жителя віддати кошти, до нього обвинувачені застосовували психологічний та фізичний тиск.

Наприкінці березня цього року в ході проведеної операції оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно з працівниками кримінальної поліції, слідчими слідчого управління поліції області за силової підтримки спецпризначенців затримали двох учасників угруповання.

Чоловіки, маючи зв’язки у кримінальному середовищі регіону, під вигаданим приводом упродовж тривалого часу вимагали кошти з місцевого мешканця. При цьому погрожували насильством та знищенням його майна. Аби отримати спокій, потерпілий мав переказати 100 000 гривень на вказаний банківський рахунок.

Одразу після затримання поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. В одного з них поліцейські вилучили, прекурсори, канабіс, амфетамін та лабораторне обладнання.

27 липня за погодженням із Хмельницькою обласною прокуратурою обвинувальний акт стосовно двох осіб було скеровано до Хмельницького міськрайонного суду. Організаторові інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Дії його спільника, окрім ст. 189 Кримінального кодексу України, кваліфіковані ще за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 2 та 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ч. 1 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченим може загрожувати до 7-ми років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України