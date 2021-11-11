У Хмельницькому судитимуть керівника КП та підрядника за службову недбалість та привласнення ₴3,7 млн.

Нагадаємо, у липні цього року слідчі ГУНП в Хмельницькій області спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури задокументували протиправну діяльність директора одного з комунальних підприємств Хмельницького та його підрядника зі столиці. В результаті їхніх злочинних дій було привласнено 3,7 млн гривень бюджетних коштів.

Як з’ясували поліцейські, у грудні 2019 року комунальне підприємством уклало договір підряду про виконання реконструкції системи знезараження питної води на одній із вулиць міста Хмельницького вартістю майже 11,7 млн грн. У якості підрядника обрали столичне товариство, яким під час встановлення устаткування вартість обладнання була свідомо завищена на 3,7 млн грн.

Нещодавно слідчі ГУНП в Хмельницькій області закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Обвинувальний акт стосовно керівника комунального підприємства (за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість) та підрядника (ч. 5 ст. 191 — привласнення чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах, та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення) вже скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області