У Хмельницькому судитимуть прихильницю «руського міра»

Працівники поліції спільно з співробітниками СБУ викрили 50-річну жительку обласного центру у колабораційній діяльності. Поліцейські уже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що жінка протягом лютого-квітня цього року на особистій сторінці у соцмережі публікувала відеоматеріали, які заперечували факт збройної агресії проти України та поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Також вона здійснювала публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора і відверто прославляла військовослужбовців рф, які беруть участь в збройній окупації України.Під час санкціонованого обшуку у колаборантки в помешканні були виявлені російські прапори та інші предмети з символікою країни-агресора. Також правоохоронці вилучили технічні засоби, на яких були зафіксовані факти протиправної діяльності.

29 червня дізнавачі Хмельницького райуправління за процесуального керівництва окружної прокуратури м.Хмельницького повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершене, матеріали провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області