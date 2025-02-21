18-річна дівчина та її 21-річний співмешканець розкладали психотропи біля озера в Дарницькому районі столиці

Правоохоронці вилучили у спільників 73 згортки із Альфа-PVP та 30 закладок, які вони вже заховали біля водойми. Молодим людям повідомили про підозру – їм загрожує до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Викрили закладників дільничні офіцери Дарницького управління поліції. Під час патрулювання території обслуговування правоохоронці звернули увагу на дивну поведінку двох людей біля одного з озер району.

Як з’ясувалося, хлопець та дівчина ховали у прибережній зоні заборонені речовини.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила в них 73 згортки з наркотиками. Крім того, у процесі документування злочину поліцейські встановили місця схованок на прилеглій території до озера, звідки вилучили ще 30 «закладок» з Альфа-PVP.

Попередньо поліцейські встановили, що 21-річний хлопець та 18-річна дівчина спільно винаймають квартиру у столиці та вирішили займатися незаконним «бізнесом». Вони поштою придбали партію психотропів та збували заборонену речовину у роздріб шляхом «закладок». Пару зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання психотропної речовини, з метою подальшого збуту, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва