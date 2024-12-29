Поліція підозрює двох російських окупантів у вбивстві цивільного в Бучі

Двоє солдатів збройних сил Російської федерації підозрбються у порушенні законів і звичаїв війни.

За текстом підозри, вбивство сталося у Бучі, Київської області 6 березня 2022 року близько 12 години на перехресті вулиць Пушкінської і Вокзальної.

Цивільний чоловік в умовах окупації та відсутності комунікації шукав продукти харчування. Він рухався від магазину «Новус» до перехрестя вулиць.

Російські військові без попередження відкрили вогонь. Потерпілому заподіяно чотири вогнепальні поранення грудей і живота, від яких він загинув на місці.

За версією слідства, стріляли Іван Полін, 2000 р.н., і Максім Кузнєцов, 1995 р.н., із 234-го десатно-штурмового полку 76-ї десатно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

У липні 2022-го в російських ЗМІ повідомили про похорон у Зміїногорську Алтайського краю 22-річного Івана Поліна, який загинув на території України при виконанні спеціальних задач воєнної операції. // Судовий репортер