На Героїв Дніпра у Києві голий чоловік підпалив квартиру та знеструмив під’їзд

Сусіди запевняють, що чоловік адекватний і арендує житло у будинку.

На Героїв Дніпра гасили пожежу, яку нібито влаштував сам мешканець квартири. Чоловік вибіг на вулицю голяка і на питання журналістів і правоохоронців відповідати відмовився. Про це йшлося в ефірі програми “Київ.Newsroom” на телеканалі “Київ”.

За словами сусідів, чоловіка напередодні бачили з ножем в руках – він копирсався в щитовій, пообрізав там електрику та пошкодив кнопку виклику ліфта. Саме пошкоджені дроти і могли стати причиною пожежі у квартирі.

Мешканець квартири, яка згоріла, вибіг на вулиці до правоохоронців абсолютно голий і на питання журналістів та поліції не відповідав.

Проте його сусіди кажуть, що чоловік абсолютно адекватний.

Нагадаємо, пожежа в одній із квартир на 5 поверсі. на вул. Героїв Дніпра, 57 сталася зранку 26 жовтня. Пожежники локалізували загорання на площі 20 кв.м о 07:53 , а о 08:09 – повністю ліквідували.

До ліквідації було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих у пожежі немає. // kyiv.media