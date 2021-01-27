У Хмельницькому судитимуть жінку, яка до смерті побила 4-річну доньку

Обвинувальний акт стосовно жительки с. Ходаківці Хмельницького району вже спрямований на розгляд Хмельницького міськрайонного суду. Горе-матері загрожує до 10 років позбавлення волі.

7 жовтня 2020 року о 19.30 годині до чергової частини Хмельницького районного відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря обласної дитячої лікарні про те, що до них в реанімацію без свідомості з численними тілесними ушкодженнями доставили 4-річну дівчинку.

До лікарні та за місцем проживання дитини одразу виїхали працівники поліції.

Як з’ясували правоохоронці, свого часу потерпіла разом зі старшою сестричкою були вилучені з сім’ї і проживали в дитячому будинку сімейного типу. Проте їхня 34-річна матір знову вийшла заміж і через суд повернула дівчаток.

Жінка запевняла поліцейських, що в молодшої після повернення почалися епілептичні напади і тілесні ушкодження вона отримала після чергового загострення. Проте вихователі дитячого будинку стверджують, що нічого подібного у них з дівчинкою не траплялось.

Більше того, спеціалісти, оглянувши дитину, дійшли висновку, що такі травми вона могла отримати тільки від умисного нанесення тілесних ушкоджень. Як згодом підтвердилось, била дитину саме матір, в тому числі і в голову.

Майже місяць лікарі боролися за життя дитини, але, на жаль, дівчинка померла.

Після оголошення підозри жінка перебувала під вартою. Наразі досудове розслідування завершено. Згідно ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України горе-матері може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний акт слідчі вже спрямували до Хмельницького міськрайонного суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області