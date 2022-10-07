Вперше в Україні палій заплатить компенсацію за виїзд пожежників
Численні заклики органів влади до громадян не палити суху траву та листя наразі залишаються малоефективними. Потерпає не лише довкілля. Часто жертвами підпалів стають люди, будівлі, техніка. У прокуратурі пропонують посили юридичну протидію цьому суспільному лиху.
Суд задовольнив позов керівниці Жовківської окружної прокуратури про відшкодування понад 130 тис. грн заподіяної шкоди.
У березні цього року 60-річний мешканець одного із сіл Жовківського району палив суху траву. Палив неподалік житлових і господарських будинків. Хтось з очевидців повідомив про пожежу місцевих рятувальників. Ті приїхали і погасили вогонь, який вже встиг знищити 400 кв. м рослинності. Згодом працівники ДСНС встановили ім’я палія і він сплатив штраф (ст. 175 КУпАП).
Після чого прокуратура подала в інтересах ДСНС позов про відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням. І відповідно до «Методичних рекомендацій щодо визначення збитків від пожеж» просила стягнути з порушника більш як 130 тис. грн – за роботу пожежників.
Суд погодився із доводами прокуратури і ухвалив стягнути з громадянина-палія вищезгадану суму на користь пожежного загону.
Рішення суду може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду.Tweet