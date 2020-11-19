У Тячеві 18-річний юнак намагався розрахуватися у закладі відпочинку фальшивими купюрами

16 листопада на лінію 102 поступив тривожний виклик з одного із закладів в м.Тячів.

Під час відпрацювання виклику працівниками поліції охорони було затримано 18-річного жителя с. Лази, який відпочивав в даному закладі, а згодом намагався розрахуватися за послуги підробними купюрами номіналом 50 та 100 гривень.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області. Попередня кваліфікація — злочин за ст. 199 Кримінального Кодексу України. // Закарпаття онлайн