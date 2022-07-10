У Хмельницькому взяли під варту 20-річного зловмисника, підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини

Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд на період розслідування кримінального провадження взяв його під варту. Підозрюваний перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, 6 липня близько 13.00 години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі по вулиці Вокзальній біля недіючого залізничного переїзду виявлено тіло невідомої жінки з ознаками насильницької смерті.

Розтин показав, що потерпіла померла від механічної асфіксії. Також на тілі було виявлено ознаки зґвалтування.

Оскільки жодних документів біля дівчини не було і встановити її особу було досить проблематично, правоохоронці розмістили орієнтування у ЗМІ та соціальних мережах, що буквально за кілька годин дало результат. Речі потерпілої впізнала її рідна сестра.

Потерпілою виявилась 16-річна жителька одного із сіл Хмельницького району. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 20-річний молодик. Вчора його розшукали і затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному молодик зізнався. Поліцейським розповів, що побачив незнайому дівчину і захотів з нею ближче познайомитись. Коли та відмовила, витяг з одягу шнурівку, задушив її і зґвалтував.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі. На період розслідування суд взяв його під варту.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області