У Хмельницькій області група жінок напала на співробітників ТЦК і пошкодила авто

У Хмельницькій області стався скандал за участі військових ТЦК. Група жінок напала на представників військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Як зазначає ТЦК, під час проведення оповіщення на військовослужбовців Шепетівського районного ТЦК було скоєно напад групою місцевих мешканок. Внаслідок інциденту пошкоджено службовий автомобіль.

На місце події було викликано представників поліції.

“Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб. Нагадуємо, що за перешкоджанню проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність”, – йдеться у повідомленні.