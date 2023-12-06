У Хмельницькому до 4 років позбавлення волі засуджено зловмисника, який кинув гранату у двір будинку

Нагадаємо, внаслідок вибуху було пошкоджено два автомобілі та вікна в кількох квартирах. На щастя, ніхто не постраждав.

Подія сталась 24 січня цього року близько 19:00 години. На лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку по Львівському шосе стався вибух. На місце події одразу виїхало керівництво поліції міста та області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та інші спеціалісти.

Фахівці встановили, що у дворі стався вибух гранати «Ф-1». У результаті було пошкоджено два автомобілі: «ВАЗ 2107» та «Фольксваген Пассат», а також вікна на 1-3 поверхах будинку.

У ході проведення першопочаткових пошукових заходів, спрямованих на розкриття злочину, хмельницькі оперативники встановили, що до вчинення злочину може бути причетний 28-річний житель будинку, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Під час огляду квартири, де проживав зловмисник, поліцейські виявили кільце від гранати. Тобто він просто кинув її з вікна у двір.

Усі зусилля правоохоронців були спрямовані на пошук і затримання молодика. І вже близько 1-ї ночі його розшукали в одному із хостелів міста.

Поліцейські завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Матеріали було скеровано до суду.

Наразі суд вже завершив розгляд справи і виніс фігуранту вирок — 4 роки ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області