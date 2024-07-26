У Хмельницькому до 6 років ув’язнення засуджено «закладчицю» наркотиків

26-річна жінка розповсюджувала синтетичні наркотики PVP. Суд визнав її винною за ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України й призначив їй покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці березня у місцевому дендропарку патрульні помітили підозрілу жінку, у якої вилучили пакет із типовими закладками, обмотаними ізоляційною стрічкою.

На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. У зловмисниці вилучили більше 165 г наркотиків. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик PVP.

Правоохоронці затримали «закладчицю» в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нещодавно суд завершив розгляд кримінального провадження. 26-річну жінку засуджено до 6 років ув’язнення із конфіскацією всього належного їй майна, окрім житла.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області