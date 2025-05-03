У Хмельницькому псевдоадвокатка видурила в пенсіонерки 235 тисяч гривень

Шахрайська схема «ваш родич у біді» уже стала «класичною». Зловмисники телефонують й запевняють своїх жертв, що з їхніми родичами трапилися неприємності. Аби їм допомогти, негайно потрібно переказати кошти. Найчастіше в цьому сценарії шахраї представляються лікарями та правоохоронцями. Цього ж разу зловмисниця представилась адвокатом.

68-річна хмельничанка днями отримала саме такий дзвінок. Невідома жінка по телефону представилася адвокатом і розповіла пенсіонерці, що її дочка травмувала дитину. Аферистка запевнила: щоб уникнути кримінальної відповідальності, негайно потрібні гроші. Схвильована жінка переказала на вказаний банківський рахунок 235 тисяч гривень, а згодом дізналася, що у дочки все гаразд. Відтак, жінка зрозуміла, що натрапила на шахраїв і звернулася за допомогою до поліції.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України й займаються пошуком зловмисниці. Правоохоронці радять, аби не потрапити в пастку до шахраїв, варто дотримуватись наступних правил:

– з пересторогою ставтеся до дзвінків з невідомих номерів;

– запитуйте додаткову інформацію щодо вашого родича: особисті дані, де саме він знаходиться та інше;

– обов’язково передзвоніть близькій людині і запитайте, чи справді в неї є якісь проблеми;

– якщо не додзвонилися, не поспішайте виконувати вказівки незнайомця і не переказуйте кошти на невідомі банківські рахунки. За необхідності перетелефонуйте в установу, де нібито знаходиться ваш родич, і уточніть ситуацію.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області