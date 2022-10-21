У Хмельницькому судитимуть чоловіка, який з ножем скоїв розбійний напад у кафе

За скоєне зловмиснику може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, подія сталася 15 серпня, в одному з кафе по вулиці Грушевського. До приміщення зайшов невідомий чоловік, підійшов до стійки та почав вимагати гроші у працівників закладу.

Почувши відмову, зловмисник дістав предмет, схожий на ніж, і почав ним погрожувати працівниці кафе. Злякавшись, та дістала гроші з каси і віддала їх. Зловмисник залишив заклад, а дівчина одразу ж подзвонила на лінію «102».

На виклик негайно прибули працівники поліції і за «гарячими слідами» виявили зловмисника у під’їзді сусіднього будинку. Правопорушником виявився 63-річний місцевий житель. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану). За процесуального керівництва прокуратури обвинувальний акт скеровано на розгляд до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області