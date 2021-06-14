У Києві поліцейські затримали групу квартирних крадіїв

Переконавшись у відсутності господарів, зловмисники проникли до приміщення та викрали їх особисті речі. Однак втекти з викраденим спільникам не вдалося, оскільки на них вже чекали правоохоронці. За скоєне затриманим загрожує до шести років ув’язнення.

У ході реалізації оперативної інформації працівники відділу кримінальної поліції Печерського управління поліції викрили п’ятьох іноземців у квартирній крадіжці на вулиці Євгена Коновальця. Оперативники затримали спільників відразу після вчинення злочину, коли ті намагалися втекти з викраденим майном.

Правоохоронці встановили, що чоловіки, переконавшись в тому, що господарів немає вдома, троє з них залишились на вулиці спостерігати за навколишньою обстановкою, а двоє – пішли до квартири. За допомогою інструментів вони зламали замок вхідних дверей та проникли до приміщення, звідки викрали особисті речі власників.

Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у спільників гроші в іноземній та державній валюті, золоті та срібні ювелірні вироби, парфуми тощо. Окрім того, поліцейські вилучили знаряддя вчинення злочину, а саме інструменти та рукавчики. Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – уродженці іншої держави, 1972 — 1990 років народження.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до шести років позбавлення волі. Двом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Стосовно інших фігурантів вирішується питання щодо їх правового статусу. Окрім того, працівники поліції перевіряють причетність зловмисників до скоєння аналогічних правопорушень на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва