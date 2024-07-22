У Хмельницькому викрито схему підробки фітосанітарних сертифікатів для експорту зерна

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника та головному спеціалісту відділу фітосанітарних заходів на кордоні Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та їх пособнику – митному брокеру.

Їм інкриміновано несанкціоновану зміну інформації, що оброблюється в автоматизованих системах, службове підроблення, надання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, підозрювані розробили протиправний механізм видачі підроблених фітосанітарних сертифікатів експортерам зерна. Без відбору зразків продукції вони вказували в документах про перевірку об’єкта регулювання – зерна ріпаку та вносили дані до спеціалізованої інформаційної системи PHIS.

Митний брокер у свою чергу надавав співробітникам держустанов необхідну для виготовлення сертифікатів інформацію про транспортні засоби і вантаж.

Після виготовлення сертифікатів злочинці, діючи в інтересах суб’єктів господарювання, передавали їх брокеру за неправомірну вигоду.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури