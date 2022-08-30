У Хмельницькому взяли під варту 38-річного чоловіка, який убив свого знайомого

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За скоєне зловмисникові може загрожувати до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

25 серпня в м. Хмельницькому по вулиці Прибузькій біля автомийки місцева жителька виявила тіло 51-річного безхатька з численними тілесними ушкодженнями в області голови. Жінка одразу викликала на місце швидку та правоохоронців.

Працівники Хмельницького райуправління поліції оперативно встановили особу загиблого, переглянули відео з довколишніх камер спостереження, опитали усіх можливих свідків події, і вже наступного дня, 26 серпня, затримали підозрюваного у скоєнні злочину.

Ним виявився 38-річний місцевий житель, теж без постійного місця проживання. Чоловік раніше вже відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Як розповів затриманий, конфлікт між ним і потерпілим виник під час розпивання спиртного через гроші, які вони не змогли поділити. Тоді зловмисник схопив дерев’яну палицю і завдав нею близько десятка ударів своєму опонентові. Після скоєного залишив потерпілого напризволяще і зник з місця події.

Наразі слідчі поліції вже оголосили зловмиснику підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі. На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

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