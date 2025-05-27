Житель Коростенського району отримав 9 років ув’язнення за вбивство племінника

Прокурор Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури підтримав публічне обвинувачення у справі проти жителя с. Стремигород Коростенського району, якого визнано винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

У березні 2024 року 51-річний підсудний разом зі своїм племінником вживали алкоголь. Далі між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у конфлікт, під час якого засуджений кухонним ножем наніс потерпілому декілька ударів, один з яких пошкодив легені та виявився смертельним.

Крім цього, засуджений намагався приховати сліди злочину, прикривши потерпілого та сліди крові на подвір’ї речами.

Малинський районний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури