У Хмельницькому затримали чоловіка, який обіцяв за гроші допомогти отримати земельну ділянку

Зловмисник запевнив чоловіка, що нібито має зв’язки серед службових осіб, які можуть вплинути на позитивне вирішення питання щодо передачі у власність земельної ділянки для ведення господарської діяльності.

33-річний чоловік звернувся у державні органи з метою отримання у власність земельної ділянки на території міста. Чоловік випадково познайомився з місцевим мешканцем, який повідомив, що для оформлення усієї необхідної документації потрібно заплатити. Зловмисник запевнив, що має знайомства з впливовими особами і може допомогти «вирішити питання». Та чоловік зайняв принципову позицію і натомість звернувся у поліцію.

Працівники кримінальної поліції за підтримки органів місцевого самоврядування викрили правопорушника, якого затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі хабаря. У зловмисника правоохоронці вилучили 600 доларів США.

За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Хмельницького чоловіку уже оголошено підозру. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області