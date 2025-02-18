У Хмельницькому затримали чоловіка, який підпалив чотири автомобілі місцевих жителів

33-річний хмельничанин зайшов на приватну територію свого знайомого, який займався ремонтом автомобілів, облив чотири легковики пальним та підпалив їх. Після цього порушник покинув місце події. Вже через декілька годин поліцейські затримали зловмисника. Він пояснив, що вчинив так через конфлікт із власником автомайстерні.

Подія сталася 16 лютого близько 15:00 години. До поліції зателефонували випадкові свідки й повідомили про те, що в одному із мікрорайонів міста палає декілька автомобілів.

На місце події негайно прибули працівники поліції та ДСНС. Пожежу ліквідували. Ніхто не постраждав.

Як з’ясували правоохоронці, територія, на якій була пожежа, належить місцевому жителю, котрий ремонтує автівки. А причиною займання став підпал, в результаті якого вогнем було пошкоджено чотири легковики, два з яких належать власнику, а ще два – його клієнтам.

Поліцейські встановили, що автівки підпалив колишній працівник автомайстерні. Між ним та власником були неприязні стосунки. Таким чином зловмисник хотів помститися за свої образи. Підозрюваний придбав каністру з бензином, й перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до автомайстерні. Поки на території нікого не було, він облив пальним автомобілі й підпалив їх, після чого пішов геть.

Правоохоронці оперативно встановили місце перебування порушника й вже за декілька годин затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили 33-річному чоловікові підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області