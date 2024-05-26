Ексголова Тернопільської облради, якого звинувачують у хабарництві, спробував «утекти» з Антикорупційного суду
Колишній голова Тернопільської облради обвинувачується в незаконному отриманні 612 тис. грн за підписання актів виконаних робіт
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася передавати справу колишнього голови Тернопільської облради Михайла Головка, обвинуваченого у корупційному злочині, до іншого суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
Разом із тим, захисник Головка направив клопотання до антикорупційного суду, в якому наполягав на переданні цієї справи до Тернопільського міськрайонного суду. Він зазначив: щоб цю справу розглядав Вищий антикорупційний суд, вона повинна містити дві складові: наявність корупційного злочину та вчинення цього ж правопорушення особою, яка має певний статус та/або обіймає високу посаду. На думку захисника, дійсно на момент викриття Головко був головою Тернопільської облради. Проте, вважає ініціатор клопотання, обвинувачений не вчиняв корупційного злочину. Мовляв, Головко начебто не мав повноважень розпоряджатися коштами державної субвенції на забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності. А також включати у фінансування конкретні об’єкти.
«Кримінальне провадження за обвинуваченням Михайла Головка підсудне Вищому антикорупційному суду… Інші суди не можуть розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду», – йдеться в ухвалі апеляційної палати.
Нагадаємо, 26 червня 2023 року Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.
За даними слідства, вони начебто вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Правоохоронці наполягають, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії.
Згідно з останнім рішенням антикорупційного суду, до обвинуваченого ексголови Тернопільської облради застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Як повідомляв «Главком», уже колишній начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш засвітився на плівках НАБУ, які фігурують у резонансній корупційній справі за участю голови Тернопільської облради. На записах Труш промовляє досить несподіване одкровення. Як свідчать матеріали кримінального провадження, оприлюднені у судовому реєстрі, 17 березня 2023 року глава області мав спілкування з власником ТОВ «Авакс Проф». Бізнесмен довів до відома високопосадовця, що його підлеглі мають злочинні наміри – вимагають «відкати». Однак Труш усе заперечив. Сказав, що не обізнаний з їхніми планами. І повідомив, що заборонив (ймовірно, посадовцям Тернопільської ОВА – «Главком») після початку збройної агресії Російської Федерації одержувати неправомірну вигоду. Виникає питання: а до повномасштабного вторгнення це було дозволено?Tweet