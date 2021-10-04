В Одессе отчим-педофил насиловал 7-летнюю падчерицу, пока мать была на работе

Девочка решилась рассказать об издевательствах бабушке.

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 7-летней падчерицы.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в Малиновском районе города.

Установлено, что отчим вступал в половые отношения с девочкой, когда ее мать была на работе.

Изнасилование происходило неоднократно, пока 7-летняя девочка не рассказала обо всем бабушке.

«В рамках досудебного расследования правоохранители провели ряд экспертиз, выводы которых прямо указали на причастность мужчины к преступлению. Правоохранители задержали 36-летнего мужчину», — сказано в сообщении.

Следователи полиции объявили правонарушителю подозрение по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы. // УНИАН