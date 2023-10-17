Ошукав, обікрав та спричинив тілесні ушкодження: у Синельниківському районі затримали раніше судимого чоловіка

На рахунку підозрюваного 8 епізодів викрадення майна, шахрайство та нанесення тілесних ушкоджень двом жителям Синельникове.

Як з’ясували правоохоронці Синельниківського районного управління поліції, майже місць раніше судимий 27-річний містянин мешкав у своєї знайомої. За цей час зловмисник неодноразово викрадав з її квартири цінні речі. На ґрунті цього між ними були конфлікти, під час яких нападник побив потерпілу та її сина.

Також, на початку вересня підозрюваний проник на територію домоволодіння та викрав велосипед. Після цього, часом пізніше, він заволодів мобільним телефоном знайомого.

Наступного дня, зловмисник під приводом зателефонувати ошукав мешканця Синельникове, заволодівши гаджетом потерпілого.

Проведеними заходами правоохоронці Синельниківського районного управління поліції затримали чоловіка за низку майнових злочинів та спричинення тілесних ушкоджень. Слідчі за погодженням з прокуратурою повідомили йому про підозру. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП