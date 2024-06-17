В Ужгородському районі перекинувся рейсовий автобус, є травмовані (фото)

Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі рейсового автобуса. Подія сталась в селі Сімер Ужгородського району.

За викликом одразу виїхали працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції. Правоохоронці встановили, що 69-річний водій автобуса марки «IVAN» здійснював рух з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. Так, проїжджаючи населений пункт Сімер, чоловік не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік.

Внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Травми зафіксовано у трьох із них – 46-ти та 60-річні жінки, а також 17-річна дівчина.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області