50 000 грн за вплив на конкурсну комісію в Держрибагентстві на Кіровоградщині – ДБР завершило розслідування

ДБР завершило досудове розслідування стосовно виконувача обов’язки начальника Управління Державного агентства рибного господарства у Кіровоградській області. Він обвинувачується у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець отримав 50 000 гривень від підлеглого працівника за вплив на конкурсну комісію щодо добору кадрів з метою визнання останнього переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади головного державного інспектора відділу охорони біоресурсів.

В ході досудового розслідування начальник визнав вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні в повному обсязі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснював Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід — УСР в Кіровоградській області ДСР НП України.

ДБР