До позбавлення волі за грабежі засуджено учасників організованої групи на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у суді стосовно 3 учасників організованої групи, які впродовж травня-листопада 2020 року грабували тернополян (ч. 5 ст. 186 КК України). Організатора групи засуджено до 11, а інших учасників до 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їм майна.

Встановлено, що група, до складу якої увійшли двоє братів-іноземців та їхній знайомий, діяла у Тернополі за чітким планом. Перед вчиненням грабежів засуджені збирали інформацію про майбутніх жертв, вивчали їхні щоденні маршрути, місце проживання та розташування камер відеоспостереження поблизу житла.

До позбавлення волі за грабежі засуджено учасників організованої групи на Тернопільщині

У жінки, яку засуджені пограбували у під’їзді житлового будинку, вони відібрали сумку з майже 400 тис грн. У наступної жертви чоловіки забрали 75 тис грн. Коли ж третій потерпілий пробував чинити опір нападникам, його побили до втрати свідомості й утекли, забравши 80 тис грн.

Після останнього пограбування їх затримали правоохоронці.

Довідково: стосовно 2 братів-іноземців відповідно до Указу Президента України №203/2021 застосовані персональні обмежувальні заходи (санкції).

За матеріалами Тернопільської обласної прокуратури

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