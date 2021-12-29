До позбавлення волі за грабежі засуджено учасників організованої групи на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у суді стосовно 3 учасників організованої групи, які впродовж травня-листопада 2020 року грабували тернополян (ч. 5 ст. 186 КК України). Організатора групи засуджено до 11, а інших учасників до 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їм майна.

Встановлено, що група, до складу якої увійшли двоє братів-іноземців та їхній знайомий, діяла у Тернополі за чітким планом. Перед вчиненням грабежів засуджені збирали інформацію про майбутніх жертв, вивчали їхні щоденні маршрути, місце проживання та розташування камер відеоспостереження поблизу житла.

У жінки, яку засуджені пограбували у під’їзді житлового будинку, вони відібрали сумку з майже 400 тис грн. У наступної жертви чоловіки забрали 75 тис грн. Коли ж третій потерпілий пробував чинити опір нападникам, його побили до втрати свідомості й утекли, забравши 80 тис грн.

Після останнього пограбування їх затримали правоохоронці.

Довідково: стосовно 2 братів-іноземців відповідно до Указу Президента України №203/2021 застосовані персональні обмежувальні заходи (санкції).

За матеріалами Тернопільської обласної прокуратури