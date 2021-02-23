У Києві поліція провела спецоперацію із затримання наркоторговців

Правоохоронці провели вісім обшуків та під час слідчих дій вилучили 2,5 кілограми речовини, схожої на канабіс, 1 кілограм білої порошкоподібної речовини, зброю та 350 тисяч гривень. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігурантам про підозру.

Співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 затримали групу осіб за збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, оперативники поліції Києва провели спецоперацію та затримали трьох наркоторговців у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Під час реалізації оперативних закупок ми провели вісім санкціонованих обшуків та у ході слідчих дій за місцями проживання фігурантів виявили та вилучили близько 2,5 кілограмів речовини рослинного походження, схожої на канабіс, один кілограм білої порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін, зброю та 350 тисяч гривень. Окрім цього, вилучили електронні ваги, упаковки для фасування, приладдя для куріння та подрібнення рослин конопель, мобільні телефони, банківські картки, а також два автомобілі зловмисників. Усі заборонені речовини та вилучені речі направили на проведення відповідних експертиз».

Затримані – це кияни, 1993 та 1989 років народження, один із них раніше відбував покарання за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків, а також раніше не судимий мешканець Черкаської області, 1997 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва