Помер 18-річний хлопець, який постраждав під час стрілянини у Кирилівці

21 травня, 18-річний Давид Дзортов, який отримав поранення під час стрілянини у смт Кирилівка Запорізької області, помер від отриманих травм.

Інформацію про смерть хлопця підтвердила речниця ГУ Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що 17 травня в смт Кирилівка на бульварі Приморському стався конфлікт між двома компаніями чоловіків, один з них застосував рушницю. Поранення дістали двоє запоріжців 18 та 46 років, їх доставили до Якимівської районної лікарні. За інформацією територіального медичного об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», 18-річний чоловік отримав вогнепальне поранення черевної порожнини, а чоловік 46 років отримав поранення голови, тулуба і кінцівок. Для Давида, який перебував у тяжкому стані, оголошували збір крові.

Стрільця поліція затримала на автошляху «Харків-Сімферополь», він намагався втікти на вантажній «Газелі». Ним виявився мешканець міста Дніпро 1987 року народження. Фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. При ньому виявили і знаряддя злочину — рушницю. // Громадське