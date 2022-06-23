За розбещення малолітніх та спробу зґвалтування до 8 років позбавлення волі засуджено 75-річного мешканця Запоріжжя

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Запорізької окружної прокуратури вироком суду 75-річного чоловіка визнано винним у вчиненні розпусних дій щодо 3 малолітніх дівчат, а також у спробі зґвалтування однієї з них ( ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152, ч. 1, ч. 2 ст. 156 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що упродовж двох з половиною років мешканець Запоріжжя, пропонуючи гроші та солодощі, неодноразово вчиняв розпусні дії відносно трьох дівчат 8, 10 та 12 років. Діти разом з їхньою матір’ю приходили до нього в гості.

Також засуджений намагався зґвалтувати найстаршу з сестер, однак через її опір не зміг довести свій злочинний умисел до кінця.

У суді прокурори за вчинені дії наполягали на застосуванні більш суворого покарання. Наразі готується апеляційна скарга.

Офіс Генпрокурора