За секс із неповнолітньою сестрою житель Рівненщини проведе за ґратами більше 5 років

Прокурори Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури у суді довели вину жителя Рівненського району, обвинуваченого у статевих зносинах та розпусних діях із сестрою, яка не досягла 16-річного віку (ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156 КК України).

Гощанським районним судом чоловіка засуджено до 5 років 1 місяця позбавлення волі.

Зокрема, прокурором доведено, що упродовж тривалого часу чоловік, для задоволення своєї статевої пристрасті та сексуального самоствердження вчиняв розпусні дії стосовно своєї рідної сестри, достовірно знаючи, що вона неповнолітня. Він роздягав дівчинку і торкався її статевих органів.

Крім того, діючи з тією ж метою, брат за взаємною згодою неодноразово вступав у природні статеві зносини із сестрою.

Про злочин стало відомо, коли дівчинка проходила медогляд. На той момент потерпілій було 15 років, а її брату – 27.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури