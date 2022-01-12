На Львівщині поліцейські викрили у хабарництві посадовця Пустомитівської міської ради

Чоловік вимагав неправомірну вигоду за послугу, що входить до його службової компетенції.

Учора, 11 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили начальника одного з відділів Пустомитівської міської ради на отриманні 1000 доларів хабаря.

За вказану суму посадовець обіцяв посприяти громадянину у безперешкодному виготовленні та затвердженні проєктної документації садового будинку для подальшої приватизації.

Затримали посадову особу одразу після отримання ним «винагороди» у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України