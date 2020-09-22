На Закарпатті поліція завадила спробі незаконного переправлення групи нелегалів через державний кордон

Поблизу села Іванівці Мукачівського району поліцейські виявили у транспортному засобі жителя Ужгородського району нелегальних мігрантів. Водія та вісьмох іноземців без документів доставлено до відділку поліції. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

22 вересня на Мукачівщині патрульні поліцейські за оперативною інформацією зупинили автомобіль марки «Citroen».

Під час перевірки транспортного засобу оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з працівниками Мукачівського районного відділення поліції встановили, що 44-річний водій авто – житель села Циганівці Ужгородського району – в автомобілі перевозив групу нелегальних мігрантів. В салоні та багажному відділенні автівки перебувало вісім осіб, серед яких 5 чоловіків, 2 жінки та чотирирічна дитина.

За грошову винагороду водій мав транспортувати нелегалів до обласного центру Закарпаття.

Всіх порушників поліцейські доставили до відділення поліції для з’ясування обставин.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України. Щодо водія авто наразі вирішується питання про затримання його у порядку статті 208 КПК України та поміщення чоловіка до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області