Посадовців КП по утриманню зелених насаджень підозрюють у розтраті ₴2 млн. на закупівлях та виплатах «мертвим душам»

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому першому заступнику директора та двом начальникам дільниці КП УЗН Подільського району м. Києва за фактом розтрати коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані, зловживаючи службовим становищем, забезпечили працевлаштування до комунального підприємства 15 підставних осіб на посади озеленювачів.

Достовірно знаючи, що вказані особи жодних робіт не виконували та не були присутні на робочому місці, посадовці упродовж травня 2021 року – жовтня 2022 року підписували табелі обліку використання ними робочого часу.

Крім того, у травні 2022 року між КП УЗН Подільського району міста Києва та приватним підприємством був укладений договір про закупівлю ґрунту.

У подальшому, перший заступник директора КП УЗН Подільського району м. Києва, діючи в інтересах підрядника та усвідомлюючи, що рослинний ґрунт за договором поставлено не у повному обсязі, підписав видаткову накладну, що стало підставою для перерахування на рахунок підрядника бюджетних коштів.

Відповідно до висновку економічної експертизи, внаслідок вищевказаних дій комунальному підприємству спричинено збитки на загальну суму понад 2 млн грн, з яких майже 1,8 млн гривень – у вигляді виплат фіктивним працівникам.

Досудове розслідування триває.

Викрито протиправні дії прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві та УСР в м. Києві ДСР НП України.

Київська міська прокуратура