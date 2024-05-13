У Києві п’яний кур’єр на скутері в’їхав у мікроавтобус, травмувавши свого пасажира

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 31-річному водію скутера повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження його пасажиру (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

ДТП сталася 12 травня 2024 року близько на вул. Вадима Гетьмана у Солом’янському районі столиці.

Встановлено, що підозрюваний – кур’єр однієї зі служб доставки їжі на скутері «Ямаха Джонг» взяв підвезти 24-річного пасажира.

Проїжджаючи під мостом водій скутера проявив неуважність та під час зміни напрямку свого руху допустив зіткнення з автомобілем «Фольксваген Транспортер», який рухався в крайній лівій смузі.

Внаслідок ДТП пасажир скутера з численними травмами та ушкодженнями внутрішніх органів був госпіталізований у відділення реанімації та інтенсивної терапії лікарні.

Водій скутера з травмами теж був доправлений до лікарні, втім від госпіталізації відмовився. Прилад Драгер показав у його крові 2,26 проміле алкоголю.

Київська міська прокуратура