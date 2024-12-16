У Хмельницькому затримали водійку, яка вчинила смертельну ДТП і втекла з місця події

Дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула 41-річна пішохідка, сталася 15 грудня, близько 01:00 години у м. Хмельницькому по Копистинському шосе.

40-річна мешканка Одеси, керуючи автомобілем «Suzuki Grand Vitara», здійснила наїзд на потерпілу, яка рухалась по проїзній частині дороги у зустрічному для автомобіля напрямку.

Від отриманих травм жінка загинула на місці пригоди, а водійка залишила місце ДТП, поїхавши у невідомому напрямку.

В обласному центрі було введено оперативний план «Перехват». В результаті вжитих заходів поліцейські встановили особу зниклої водійки. Нею виявилася одеситка, яка тимчасово мешкає у Хмельницькому.

Слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі працівники поліції затримали водійку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області