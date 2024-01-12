Оголошено про підозру ще трьом псевдоміліціонерам з так званої «днр»

Правоохоронці Департаменту внутрішньої безпеки продовжують проводити заходи для встановлення осіб, які на тимчасово окупованій території несуть службу у незаконно створених правоохоронних органах. Цього разу оголошено про підозру ще трьом жінкам.

За матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки підозру оголосили трьом мешканкам Донецької області, які підтримали загарбників та нині працюють на них.

Так, 53-річна жінка – у минулому старший психолог Шахтарського міськвідділу міліції Донеччини – вирішила побудувати кар’єру в Донецькому філіалі «волгоградской академии мвд рф». Ворог запропонував їй посаду заступника начальника філіалу по роботі з особовим складом. Тепер прихильниця окупаційної влади відповідає за формування проросійського світогляду у майбутніх служителів російської феміди та «народних міліціонерів».

Ще одна 41-річна колишня викладачка Донецького юридичного інституту прийняла присягу міліціонера та працює у навчальному закладі доцентом кафедри адміністративного права та адміндіяльності. Фігурантка здійснює викладацьку діяльність за стандартами країни-агресора та на парах агітує підтримувати «руській мір».

Оперативникам ДВБ вдалося ідентифікувати і колишню поліцейську з Донеччини. Виявилось, що 43-річна жінка вирішила одягнути російський однострій та зараз проходить службу інспектором «гбдд» у званні підполковника міліції.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури жінкам заочно оголосили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За роботу на ворога їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Орган досудового розслідування – Теруправління ДБР у місті Києві.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України