У Хмельницькому знешкодили банду рекетирів, які «поставили на лічильник» місцевих мешканців

Всі учасники угруповання мають чималий кримінальний досвід. Погрозами змушували громадян платити їм певну суму, а в подальшому кожного місяця доплачувати за «спокійне життя».

У ході проведення слідчих заходів оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції задокументували численні факти вимагання та отримання учасниками злочинної групи коштів. Троє мешканців Хмельницького з кримінальним минулим залякували громадян, змушуючи їх сплачувати вигадані ними борги. А для того, щоби зловмисники дали громадянам спокій, останні мали щомісяця надавати їм так звані «відступні».

23 січня оперативники та слідчі за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали одного з фігурантів під час отримання чергового «боргу». Затриманому та його двом спільникам наразі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Окрім того, за результатами обшуків за місцем мешкання учасників угруповання правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи, понад 640 000 гривень, пістолет з ознаками переробки, набої, наркотики.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України