Затримано зрадницю, яка «зливала» рашистам геолокацію підрозділів ЗСУ під Бахмутом

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку, яка передавала агресору розвіддані про дислокацію Сил оборони на Донеччині.

Зловмисницею виявилась вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління генштабу зс рф (відомого як гру).

За вказівкою російської воєнної розвідки вона збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

Ворога особливо цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників.

Отримані відомості зрадниця дистанційно передавала до російського гру через «зв’язкового» з тимчасово окупованої частини Луганської області.

Ним виявився близький знайомий фігурантки, який наразі перебуває у лавах підконтрольного агресору «мнс лнр». Саме за його «допомоги» російська спецслужба здійснила вербування вчительки.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні.

Агентка передавала відомості через месенджер у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами.

Для конспірації вона підписала «зв’язкового» жіночим ім’ям.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав для неї запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Контрдиверсійні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратури.

Служба безпеки України