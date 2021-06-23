У ході конфлікту на вулиці Садовій у Києві зловмисник схопив ніж та наніс смертельні поранення чоловіку

У ході конфлікту зловмисник схопив ніж та наніс смертельні поранення чоловіку. Тіло фігурант сховав у яму та присипав камінням. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від киянина про те, що на вулиці Садовій виявлено тіло невідомого чоловіка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Богдан Марченко, по прибуттю правоохоронці виявили тіло потерпілого із ознаками насильницької смерті:

«Ми з’ясували, що напередодні між двома знайомими виникла сварка, у ході якої один із чоловіків ножем декілька разів вдарив опонента у груди. Потерпілий одразу помер на місті. Після цього фігурант кинув тіло чоловіка у яму поряд із будівельним майданчиком та закидав його камінням. Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 37-річний чоловік без постійного місця проживання. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а ніж вилучили на направили на експертизу».

Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліцейські під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Діана Панасюк