У Кам`янському затримали чоловіка, який зарізав дружину

На тілі потерпілої було виявлено більше десятка ножових поранень тулубу, шиї, обличчя та кінцівок.

Поліцейські встановили, що останнім часом подружжя часто сварилися через ревнощі чоловіка. Так, 24 лютого, вранці, черговий сімейний конфлікт закінчився фатальними наслідками. 36-річний чоловік схопив два кухонних ножа та наніс численні удари своїй 38-річній дружині. Від отриманих травм жінка померла на місці. Поліцейські відділення № 1 Кам’янського РУП (Дніпровський) затримали зловмисника на місці скоєння жорстокого злочину.

Чоловік був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з місцевою прокуратурою йому повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого п.4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського районного управління поліції