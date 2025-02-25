У Кам’янці-Подільському безробітний у формі поліції «жартував» на заправці
Порушник не визнав вини і просив закрити справу
На Хмельниччині непрацюючий інвалід ІІІ групи отримав 34 тис. грн штрафу за незаконне використання форми Нацполіції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.
Зі свого боку захисник «жартівника» наполягав: матеріали справи не містять доказів для підтвердження винуватості його клієнта. Більше того з наданих суду фотографій начебто неможливо визначити ані особу, ані одяг (чи є це формою поліції).
Окремо суд звернув увагу: якщо порушник добровільно не сплатить штраф, то до нього може бути застосовано примусове стягнення у подвійному розмірі штрафу (68 тис. грн). Наразі чоловік має десять днів для оскарження в апеляції постанови суду першої інстанції.Tweet