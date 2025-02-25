У Кам’янці-Подільському безробітний у формі поліції «жартував» на заправці

Порушник не визнав вини і просив закрити справу

На Хмельниччині непрацюючий інвалід ІІІ групи отримав 34 тис. грн штрафу за незаконне використання форми Нацполіції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Подія сталася ввечері 24 січня 2025 року на території АЗС UPG у Кам’янці-Подільському. Чоловік одягнув формений одяг Національної поліції, а саме: зимову куртку, штани, кепку із надписами «поліція», нарукавники з шевронами із надписом «Поліція» та «Патруль». У суді він не визнав вини. Пояснив, що «жартома зупиняв своїх товаришів». Однак наміру зупиняти інших громадян не було. Просив Феміду закрити справу за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Зі свого боку захисник «жартівника» наполягав: матеріали справи не містять доказів для підтвердження винуватості його клієнта. Більше того з наданих суду фотографій начебто неможливо визначити ані особу, ані одяг (чи є це формою поліції).

Разом із тим, Феміда відкинула аргументи захисника, заявивши: у справі є відеозаписи, на яких видно, як підсудний одягнений у форму Нацполіції.

Окремо суд звернув увагу: якщо порушник добровільно не сплатить штраф, то до нього може бути застосовано примусове стягнення у подвійному розмірі штрафу (68 тис. грн). Наразі чоловік має десять днів для оскарження в апеляції постанови суду першої інстанції.