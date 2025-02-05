У Кам’янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК та СП: є загиблий і травмовані

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині сьогодні, 5 лютого, пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Попередньо, загинув один чоловік, четверо людей травмовані.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська.

За її інформацією, людина, яка загинула на місці, попередньо вчинила підрив,

Слідчі працюють на місці.